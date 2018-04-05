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Молодежь ЛНР протестует против ареста Киевом российского судна «Норд»
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    Молодежь ЛНР протестует против ареста Киевом российского судна «Норд»

    17:22  5 Апреля 2018
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    Молодежь ЛНР протестует против ареста Киевом российского судна «Норд»

    В Луганске проходит пикет напротив офиса ОБСЕ с требованием освободить российских моряков, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места события. Ранее инициативная группа молодежи ЛНР через социальные сети распространила призыв выйти на митинг, чтобы выразить протест против действий властей Киева, задержавших российское судно «Норд». Луганская молодежь развернула плакаты, на которых действия украинских властей были квалифицированы как терроризм и пиратство.

    Рыболовецкое судно «Норд» под флагом России было задержано в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта. На борту находятся десять членов экипажа — все они россияне, проживающие в Крыму. Судно отконвоировано в порт Бердянска, на него наложен арест. Членам экипажа запретили покидать борт, к ним не допускают представителей российского консульства и медиков.

    Капитан «Норда» Владимир Горбенко задержан Службой безопасности Украины. Ему инкриминируется «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины [так в Киеве называют российский Крым, воссоединившийся с РФ по результатам референдума в 2014 году] и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». В среду капитан был доставлен в больницу Херсона с диагнозом «гипертонический криз», затем помещен в СИЗО, но позже из-за ухудшения самочувствия вновь госпитализирован. Украинская прокуратура намерена добиваться ареста Горбенко на 60 дней.

    7 Фото.
    7 Фотографий

    В свою очередь, крымское управление ФСБ России возбудило уголовное дело об угоне российского судна, а Черноморский флот заявил о готовности патрулировать Азовское и Черное моря в связи с тем, что Киев фактически занялся «настоящим государственным пиратством».

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    Автор: Николай Романенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #лнр #митинг #норд
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