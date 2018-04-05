Рада со второй попытки переименовала ВДВ в десантно-штурмовые войска Украины

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Киев, 5 апреля. Верховная рада со второй попытки приняла президентский закон о переименовании воздушно-десантных войск в десантно-штурмовые войска вооруженных сил Украины.

В пояснительной записке к документу говорится, что переименование необходимо из-за ухудшения отношений между Украиной и Россией. Это «повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора» (именно так киевские власти именуют Россию, — прим. ФАН)

Решение о принятии закона поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь его должен подписать Петр Порошенко. В силу он вступит на следующий день после опубликования в официальной прессе.

Напомним, неотложный законопроект о переименовании ВДВ Порошенко внес на рассмотрение парламента 21 ноября минувшего года.Тогда же он заявил, что с сегодняшнего дня береты украинских десантников вместо голубых будут темно-бордовыми, цвета крови — под стандарт НАТО. Кроме того, на них будет новый знак: вместо герба Украины — купол парашюта с расправленными крыльями архангела Михаила и огненным мечом.

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