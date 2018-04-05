В ООН заявили о завершении операций против ИГИЛ в Сирии и Ираке

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Нью-Йорк, 5 апреля. Операции против террористической организации «Исламское государство»1 в Сирии и Ираке в целом завершены, заявил заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков.

Воронков рассказал об операциях в Сирии и Ираке против запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ).

«Операции в целом в Сирии и Ираке завершены», — констатировал представитель ООН.

Однако он добавил, что большое количество боевиков ИГИЛ1 по-прежнему остаются в этих двух странах, поэтому террористическая угроза сохраняется.

Ранее заместитель министра обороны САР Махмуд Шава во время Московской конференции по безопасности заявил, что террористы ИГИЛ держат под контролем 4% территории страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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