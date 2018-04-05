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Политика
«Подозрения падают и на британцев»: чешский эксперт рассказал, почему Лондон может быть причастен к отравлению Скрипалей
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    «Подозрения падают и на британцев»: чешский эксперт рассказал, почему Лондон может быть причастен к отравлению Скрипалей

    17:03  5 Апреля 2018
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    «Подозрения падают и на британцев»: чешский эксперт рассказал, почему Лондон может быть причастен к отравлению Скрипалей

    Прага, 5 апреля. В деле Скрипаля все западные страны вслед за Великобританией дружно обвиняют Россию, забывая о том, что сами британцы тоже остаются под подозрением. Об этом в четверг заявил военный аналитик, бывший офицер разведки Чехии Йиржи Вагнер.

    По его словам, вывод о том, что к инциденту в Солсбери может быть причастна Москва, появился лишь на основании того факта, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены веществом «Новичок», разработанном в Советском Союзе. Однако то, как в данной истории ведут себя британцы, тоже вызывает подозрения, не говоря уже о том, что Скрипали были отравлены на их территории.

    «Расследование не дошло до той стадии, когда кого-то можно обвинять. Россияне, таким образом, могут быть только подозреваемыми. Но подозрения падают и на британцев — хотя бы потому, как они действуют в связи с этим инцидентом. Я имею в виду, в том числе, их «умеренное давление» на остальные страны», — отметил Вагнер.

    Речь идет о странной политической акции западных стран, которые договорились одновременно выслать российских дипломатов, чтобы продемонстрировать лояльность Великобритании, пишет «Иносми» со ссылкой на чешскую Parlamentn listy.

    Напомним, что на днях руководство британской лаборатории, которая изучала газ «Новичок», призналось, что специалисты понятия не имеют, где было произведено отравляющее вещество. Это полностью противоречит словам главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который возложил на Россию ответственность за отравление Скрипалей, не дожидаясь окончания расследования.  

     

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    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #великобритания #чехия #дело скрипаля
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