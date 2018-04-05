Нервы уже не в дугу: старпом задержанного Украиной «Норда» попросил о помощи

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Херсон, 5 апреля. На борту керченского рыболовецкого судна «Норд», которое украинские пограничники задержали в конце марта в Азовском море, практически две недели были заперты девять человек. Капитан судна Владимир Горбенко в ожидании суда в херсонском следственном изоляторе.

Невзирая на гипертонический криз и проблемы с сердцем у капитана судна, украинская прокуратура просит оставить его в СИЗО на два месяца, пока будет продолжаться следствие.

В отношении него на Украине возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение порядка посещения временно оккупированной территории», Горбенко грозит пять лет лишения свободы.

Как рассказал «Комсомольской правде» старший помощник судна Юрий Савельев, команда старается держаться.

«Да, ребята, тяжеловато… Во вторник откачали фекальные воды, за 11 дней покупались мы в них, конечно. Рыба воняет. Нервы уже не в дугу, сдают, хотя по натуре я спокойный, как полярный летчик. Но мы держимся вместе, не сдаемся», — рассказал помощник.

Савельев сообщил, что только сейчас стали завозить продукты питания. Коку, по его словам, дали разрешение выходить на берег без препятствий, но она наотрез отказалась. Кроме того, старпом попросил о помощи у властей.

«Давайте поскорее нас выручайте. Надеемся на вас!» — сказал Савельев.

Напомним, на сегодняшний день девяти морякам грозит административное наказание — до 15 суток ареста.

Ранее стало известно, что капитана судна «Норд» не смогли доставить на заседание херсонского суда.

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