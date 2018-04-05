Путин сообщил, что проведет ряд встреч с Си Цзиньпинем в этом году

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Москва, 5 апреля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в этом году проведет целый ряд встреч с председателем КНР Си Цзиньпинем. При этом он заметил, что будет общаться с китайским лидером по мере необходимости в любое время.

«В этом году у нас намечается целый ряд встреч с председателем Китайской Народной Республики. Это в июне у нас ШОС в Китае и приуроченный к этому мой визит в Китайскую Народную Республику, затем ряд встреч на полях различных крупных мероприятий — это БРИКС, «двадцатка», АТЭС», — сказал Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.

По словам главы РФ, отношения России и Китая носят беспрецедентно близкий характер в экономической и политической сферах. В связи с этим он выразил надежду, что после президентских выборов в РФ и после завершения Всекитайского собрания народных представителей, страны продолжат придерживаться курса на укрепление двусторонних связей и дружеских отношений», — сказал Путин.

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