Пьяный боец ВСУ подорвался на мине при попытке бегства из части

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Луганск, 5 апреля. Украинский военнослужащий подорвался на мине, пытаясь сбежать из своей части в Донбассе.

Как рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, инцидент произошел в понедельник, 2 апреля, и скрывался от командования. Боец ВСУ из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады был пьян и не заметил растяжку, установленную своими сослуживцами. В результате дезертир лишился ног.

«При передвижении вблизи воинской части солдат подорвался на растяжке, установленной ранее своими же сослуживцами, в результате чего потерял обе ноги. Военнослужащий доставлен в местную больницу, доклад в вышестоящий штаб не проходил», – цитирует Марочко «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее стало известно, что 31 марта два военнослужащих ВСУ, находясь на боевом дежурстве, самовольно оставили воинскую часть, захватив с собой табельные пистолеты и два автомата АК-74 с полными магазинами патронов.

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