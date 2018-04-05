Российские сенаторы передали Парижу вопросы по делу Скрипаля

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Париж, 5 апреля. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что российские сенаторы передали французским коллегам вопросы МИД России к Парижу по «делу Скрипаля».

Косачев уточнил, что каждый французский парламентарий, принимавший участие во встрече, получил по экземпляру перевода этих вопросов.

«Коллеги сделали вид, что они не осведомлены. Может быть, это искренне, может быть, нет. Но они сказали, что они этих вопросов в таком виде еще не видели и обещали нам обязательно поинтересоваться у правительства, поставить вопросы перед правительством, почему нет никаких ответов. Ответов нет — это факт», — заметил он.

По словам Косачева, сейчас официальная позиция Франции «продолжает прятаться за официальной позицией Великобритании».

«Это вызывает искреннее сожаление», — заключил сенатор.

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