Ученые провели самое высокоточное исследование антиматерии

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Дубна, 5 апреля. Ученые Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) провели самое высокоточное исследование в области антиматерии и обычной материи.

Европейские физики на протяжении нескольких лет предпринимали попытки найти какие-либо различия в свойствах материи и антиматерии. Этот вопрос остается без ответа и сохраняет тайну существования Вселенной.

На этот раз с помощью прибора ALPHA-2 ученые ЦЕРН провели самое высокоточное исследование в области антиматерии.

«Это первые реальные спектроскопические измерения свойств антиматерии, полученные при помощи лазеров, — поделился деталями эксперимента представитель коллаборации ALPHA Джеффри Хангст. — Сверхвысокая точность наших последних замеров стала главным достижением для нашей команды».

По его словам, специалисты осуществили свою 30-летнюю мечту. Однако во время опыта спектры материи и антиматерии полностью совпали. Это означает, что они одинаково реагируют на свет, а также имеют равную массу.

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