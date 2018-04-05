Бывшая жена Джигарханяна отрицает, что сама отдала квартиру артисту 

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Москва, 5 апреля. Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская объявила ложью заявления бизнесмена Артура Согомоняна о том, что она якобы сама и по доброй воле отдала квартиру бывшему мужу. По словам пианистки, квартира была отчуждена в результате махинации и эта сделка будет оспорена.

«К сожалению, у друга Армена Борисовича уже третья или четвертая версия по поводу этой квартиры. И все они не соответствуют действительности», — приводит слова Цымбалюк-Романовской «Пятый канал».

«Квартира отчуждена в результате махинации, — подчеркнула экс-супруга Джигарханяна. — Мы будем оспаривать эту сделку с адвокатом»

Между тем, по словам выступившего в защиту артиста Артура Согомоняна, пианистка сделала заявление о мошенниках «лишь ради пиара».

Ранее по решению суда была арестована квартира Цымбалюк-Романовской в Глухово и все имущество.

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