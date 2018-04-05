Боевики «Джейш аль-Ислам» не могут покинуть Восточную Гуту из-за конфликтов внутри группировки

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Дамаск, 5 апреля. Выход боевиков «Джейш аль-Ислам» и их семей из города Дума в сирийской Восточной Гуте затруднен из-за противоречий между членами группировки.

По данным источника в сирийских службах безопасности, 13 автобусов вышли из города пустыми. Они находятся у гумкоридора Мухайам Аль-Вафидин.

«Выполнение договоренности о прекращении военного присутствия в Думе в Восточной Гуте затруднено из-за противоречий между военным и политическим крылом «Джейш аль-Ислам», — сообщил источник РИА Новости.

Выход боевиков из Думы будет продолжаться до полного освобождения города. Сдавшиеся радикалы уезжают в провинцию Идлиб, где смогут вернуться к мирной жизни. Напомним, власти Сирии, желая прекратить кровопролитие, пообещали не преследовать боевиков, которые не совершили тяжких преступлений и приняли решение добровольно сложить оружие, а также их семьи.

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