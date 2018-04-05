Капитана судна «Норд» не смогли доставить на заседание суда в Херсоне

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Симферполь, 5 апреля. Капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко не был доставлен на заседание херсонского суда, украинская прокуратура не назвала причин такого решения, сообщил представитель компании-судовладельца.

Напомним, что в четверг Херсонский городской суд перенес избрание меры пресечения Горбенко на пятницу по техническим причинам.

«Не смогли доставить капитана в суд, прокурор не смог внятно объяснить причину этого. Суд перенесли на завтра», — пояснил агентству РИА Новости представитель компании.

Адвокаты настаивают на том, чтобы капитан был освобожден в здании суда.

Напомним, что 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море, на борту находилось 10 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что Россия создала опергруппу для борьбы с «пиратством Украины» в Азовском море.

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