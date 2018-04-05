В Македонии прошли протесты против высылки российских дипломатов

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Скопье, 5 апреля. Возле здания посольства России в столице Македонии состоялась акция протеста против решения властей выслать российских дипломатов.

Накануне в Скопье состоялась акция протеста против решения властей. По данным издания, около трехсот человек собрались у здания российского посольства в Скопье на акцию против высылки российских дипломатов.

Македония присоединилась к демаршу ряда стран по высылке дипломатов РФ, проявив «солидарность» с Британией. Македонию покинет один российский дипломат. Власти Македонии заверяют, что по-прежнему выступают за развитие отношений с РФ, сообщает Euronews.

По словам российского посла в Македонии Олега Щербакова, в соответствии с международными нормами, Россия была вынуждена принять ответные меры. Он назвал действия Скопье необоснованными и недружественными по отношению к России.

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