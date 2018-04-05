В ФСБ назвали самую опасную террористическую группировку для стран ШОС

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Москва, 5 апреля. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) сформирует алгоритм борьбы с экстремистской группировкой «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 (запрещена в России). Об этом в четверг заявил первый заместитель директора ФСБ Российской Федерации (ФСБ) генерал армии Сергей Смирнов.

По его словам, данная террористическая организация опасна с точки зрения пропаганды.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) наиболее опасна, на наш взгляд, с точки зрения своих действий, своей пропаганды, поэтому она выделена, но это не значит, что мы не занимаемся другими террористическими организациями», — подчеркнул Смирнов.

Он добавил, что во время заседания в столице Таджикистана принято решение о создании алгоритма действий для борьбы с этой группировкой, передает РИА Новости.

Смирнов заявил, что это алгоритм работы компетентных органов и ведомств того или иного государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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