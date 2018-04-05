Глава Минэкономразвития рассказал о доле государства в экономике РФ

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Москва, 5 апреля. Доля государства в российской экономике приближается к 50%. Об этом в четверг заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«В прошлом году, по оценкам экспертов, доля государства опять выросла и вплотную приблизилась к отметке 50%», — отметил он.

Министр подчеркнул, что без снижения доли государства в экономике нельзя достичь цели по увеличению доли малого и среднего бизнеса до 40%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для прорывного развития страны необходимо обеспечить экономические свободы и высокую конкуренцию. При этом он добавил, что экономическое развитие государства, разумеется, во многом зависит от действий властей, однако и сам бизнес также несет ответственность за формирование делового климата, культуры предпринимательства и честной конкуренции.

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