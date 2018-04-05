LADA Vesta установила новый рекорд продаж

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Москва, 5 апреля. LADA Vesta в марте установила новый рекорд продаж с момента выхода модели на российский авторынок.

Как свидетельствуют данные «Автостата», в марте было реализовано более 9 тысяч автомобилей. Это второй результат в России. Лучше, чем Vesta, в марте продавалась только KIA Rio, чья реализация составила 9809 автомобилей.

Замыкает тройку самых продаваемых машин LADA Granta. Отмечается, что высокие показатели флагманской модели АВТОВАЗа в марте связаны с выходом нового универсала Vesta SW и модели Vesta SW Cross.

Напомним, ранее стало известно, что продажи новых легковых автомобилей в России в марте выросли почти на 14%.

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