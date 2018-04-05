Путин 6 апреля обсудит с Совбезом меры по укреплению границ России
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Москва, 5 апреля. В пятницу президент России Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности РФ, темой которого станут меры по укреплению границ России. На заседании будет рассматриваться проект основ пограничной политики Российской Федерации.
О предстоящем заседании сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент России проведет заседание Совета безопасности РФ. Планируется рассмотреть проект Основ государственной пограничной политики Российской Федерации и обсудить меры по укреплению национальной безопасности в сфере защиты рубежей страны», — указано в сообщении.
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