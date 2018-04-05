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Что-то сегодня случится: в Британии боятся, что фанаты из РФ приедут на матч с «Арсеналом» с кастетами
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    Что-то сегодня случится: в Британии боятся, что фанаты из РФ приедут на матч с «Арсеналом» с кастетами

    16:51  5 Апреля 2018  /обновлено: 17:10  05 Апреля 2018
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    Что-то сегодня случится: в Британии боятся, что фанаты из РФ приедут на матч с «Арсеналом» с кастетами

    Лондон, 5 апреля. Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и московским ЦСКА пройдет в четверг в Лондоне. Игра приходится на период ухудшения российско-британских отношений из-за так называемого «дела Скрипаля». Об этом пишет издание Daily Star.

    Специалист по безопасности профессор Энтони Глис считает, что в такой атмосфере в Лондоне может произойти столкновение между агрессивно настроенными футбольными фанатами. Он считает, что это реальная угроза.

    Глис предупреждает, что высока вероятность того, что могут повториться события, происходившие на европейском первенстве во Франции.

    Он также опасается, что футбольные фанаты из России «могут провезти с собой кастеты», а значит, кто-то может пострадать. Эксперт просит сотрудников правоохранительных органов обратить тщательное внимание на грядущий матч, пишет британское издание.

    «На мой взгляд, риск того, что сегодня что-то случится, варьируется от умеренного до высокого. Мне кажется, футбольные фанаты и их семьи должны это учитывать», — цитирует специалиста газета.

    Напомним, 4 марта в британском Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона обвинила Россию в причастности к инциденту, Москва категорически отрицает обвинения по этому поводу.

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    Автор: Дана Балан
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    #футбол #москва #цска #лондон #арсенал
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