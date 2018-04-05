Россия и ООН выразили готовность к усилению координации по гумпомощи в Сирии

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Москва, 5 апреля. Россия и ООН готовы усилить координацию по решению гуманитарных проблем в Сирии, заявили представители министерства обороны России.

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с заместителем спецпредставителя генсека ООН по Сирии Рамзи Иззеддином Рамзи в рамках VII Московской конференции по международной безопасности. Во время двусторонних переговоров стороны обсудили актуальные проблемы урегулирования ситуации в САР.

«Подчеркнута готовность к более тесной координации усилий по решению гуманитарных проблем в Сирийской Арабской Республике», — констатировали представители военного ведомства России.

Российская сторона проинформировала ООН об оказании гуманитарной помощи населению Сирии. Стороны договорились о продолжении контактов по этим вопросам.

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