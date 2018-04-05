«Тайны Модных домов»: Александр Васильев рассказал истории жизни и успеха великих кутюрье. ФАН-ТВ

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Свою новую программу историк моды Александр Васильев посвятил «Тайнам Модных домов». Пришедших ждали необычные истории жизни и успеха таких великих Кутюрье как: Кристиан Диор, Коко Шанель, Джанни Версаче, Ив Сен Лоран.

Интересные факты, о которых знают немногие, он преподносит не в формате скучной лекции, а скорее как моноспектакль.

«Мне нравится Александр Васильев тем, что он интересный человек, очень глубоко знает моду. Историю об этом, может интересно подать, рассказать нескучно, и формат его рассказа понятен для всех, даже для тех, кто не разбирался в моде», — делится впечатлениями зритель Марина Грачева.

Сам Александр Васильев отметил, что сейчас мода утратила очень ценную черту-эксклюзивность и ориентируется скорее на массовость. Роскошь сменила доступность и демократичность.

«Раньше мода существовала в ту эпоху, когда Европа была монархией и, когда существовали коронации, свадьбы, пышные похороны, балы, посольские приемы, а сейчас ничего этого нет, поэтому все эти сложносочиненные платья прошлого сегодня уже так не нужны. Дело в том, что сейчас их некуда носить. Мода, конечно, упрощается и становится все более и более маскулинной, а не женственной», — рассказал Александр Васильев.

Историк моды рассказал, что в этом сезоне в тренде будут нежные цвета : лавандовый, нежно-голубой, блекло-розовый и желтый. Плащи, обувь и сумки из лаковой кожи. Вернется в моду и, так популярный в 90-е годы, деним. Программу «Тайна Модных домов» скоро услышат в Чикаго и Нью-Йорке, туда Александр Васильев отправится в ближайшее время.

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