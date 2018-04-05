Стало известно, когда восстановят движение транспорта у ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

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Кемерово, 5 апреля. Ограничения движения автомобильного транспорта у торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово снимут в пятницу.

Власти города планируют снять ограничения движения на проспекте Ленина на участке у ТРЦ «Зимняя вишня» по нечётной стороне завтра, 6 апреля, с шести часов утра, передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе администрации областного центра.

«Остановка автомобильного транспорта по нечетной стороне проспекта Ленина у ТРЦ «Зимняя вишня», а также заезд на внутреннюю территорию центра [пока] ограничены», — сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности людей и транспорта, находящихся вблизи здания торгового центра.

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