Сирия не отпускает США: почему американские военные так не ходят уходить

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Со стороны Соединенных Штатов Америки все чаще стали звучать заявления об окончании военной операции против «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии.

На этот раз о скором завершении «военной миссии по искоренению ИГИЛ» заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Они [террористы] почти полностью разгромлены. Соединенные Штаты и наши партнеры по-прежнему привержены цели ликвидации незначительного присутствия ИГИЛ в Сирии, которые наши силы еще не истребили», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Ранее о скором выводе американских войск неоднократно заявлял и президент США Дональд Трамп. Выступая перед членами строительных профсоюзов в Огайо, 29 марта Трамп неожиданно для всех объявил, что Соединенные Штаты скоро выйдут из Сирии:

«Пусть другие теперь занимаются этим».

3 апреля американский президент снова повторил свое намерение вывести войска на пресс-конференции в Белом доме:

«США должны уйти из Сирии как можно скорее».

Однако, судя по последовавшими за этим заявлениям представителей Пентагона, Госдепартамента и ЦРУ, не всем в американском руководстве хочется выводить войска из Сирии. Этим объясняется и то, что «на земле» военнослужащие США всеми силами стараются сохранить боеспособные отряды «Исламского государства» на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

В марте Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало интервью с жителем данного района, который рассказывал нашему корреспонденту о том, что Соединенные Штаты Америки и поддерживаемые ими курдские вооруженные формирования занимали территория, не ведя боев с «Исламским государством»:

«Когда передвигались военные машины боевиков ИГИЛ, американские самолеты их не бомбили. Бомбили они только дома мирных жителей».

Судя по всему, в настоящее время ситуация поменялась на ровно противоположную. Как сообщают арабские СМИ «Исламское государство» начало стремительное продвижение на север, занимая нефтяные поля и населенные пункты, которые ранее считались подконтрольными «Демократическим силам Сирии». Например, 3 апреля стало известно о «захвате» боевиками города Аль-Бахра и нефтяного месторождения Аль-Сайхана.

Источник Федерального агентства новостей в сирийской армии, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил данную информацию. По словам сирийского военнослужащего, юго-восток провинции Дейр-эз-Зор никогда не был под контролем курдских вооруженных формирований:

«Там вообще нет чьего бы то ни было контроля. Наша разведка часто докладывает мне, что курды просто отходят из деревень, как будто нарочно оставляя свое оружие боевикам. Оружие, военную технику, снаряжение — все, что они получили от своих американских хозяев. Вот только с этим всем боевики нападают потом не на курдов, а на наши позиции. Мы видим американское вооружение здесь и там с той стороны. По всей линии фронта: от Меядина и дальше на юг вдоль берега. Это уже давно происходит. Никто там не борется с террористами. Только с мирными жителями. Думаете, американские самолеты бомбят ИГ? У нас есть десятки человек, которые расскажут вам, кого они на самом деле бомбят. Пустыню и простых сирийских граждан они бомбят. Американцы только имитируют свою борьбу с террористами».

Напомним, несмотря на то, что террористическая группировка «Исламское государство» потерпела военный разгром на территории Сирии, на восточном берегу Евфрата остается очаг сопротивления террористов. Данная территория входит в зону ответственности Соединенных Штатов Америки, куда они не пускают никого, кроме своих сил.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) напомнил, что борьба с «Исламским государством» для американцев никогда не являлась основной целью:

«Хотя, конечно, они всегда заявляли о том, что борьба с «Исламским государством» — это их первоочередная цель. Но на самом деле, цели, конечно, другие, цели — политические и экономические. В нескольких подряд сделанных заявлениях Дональд Трамп вспомнил свою предвыборную риторику о том, что все войска должны вернуться домой и что американские семьи не должны получать цинковые гробы. Но, несмотря на информационный фон, созданный этими заявлениями, опубликованные ранее результаты аэрофотосъемки показывают, что на американской базе Ат-Танф наоборот происходит увеличение численности и возводятся новые помещения для личного состава и достраивается инфраструктура. Эти данные расходятся с публичными заявлениями о грядущем уходе из Сирии. Наоборот, происходит укрепление и увеличение контингента».

Эксперт считает, что процессы, которые происходят на левом берегу Евфрата, связаны с созданием определенной имитации борьбы с ИГ:

«То есть на самом деле там не происходит никаких боестолкновений, но территории переходят из рук в руки по каким-то тайным договоренностям. Очевидно, что американцы реагируют на происходящий мирный процесс и создают точки напряженности будущего. Передвижения на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, тактические, временные соглашения, обмен позициями, попадание к боевикам курдского оружия — фактически мина замедленного действия для дальнейшей деэскалации».

Собеседник ФАН отметил, что юго-восток Дейр-эз-Зора придется отбивать с боем:

«А если это будут делать не курды, то, значит, это придется делать сирийской армии. Это фундамент под будущие боестолкновения, и шанс для сохранения оставшихся представителей джихадистских группировок, которые имеют различные названия. Это безусловно часть системной работы США по дестабилизации обстановки в регионе. В принципе это совпадает с основным американским вектором, и, конечно, заявление о том, что американцы уйдут из Сирии, достаточно оптимистичное и преждевременное».

Даже если допустить, что американцы формально выведут свои вооруженные силы, по словам эксперта, в Сирии все равно останутся военные инструкторы, представители спецслужб и формирования боевиков, созданные под различными вывесками:

«Мы знаем, что последние формировались в том же самом Ат-Танфе из местных под руководством инструкторов и советников. На вчерашней пресс-конференции после саммита в Анкаре Хасан Роухани и Реджеп Эрдоган справедливо отметили, что американцы могут уйти с Ближнего Востока, если только они получат потраченные на военную операцию деньги назад. Соответственно, пока американцы не вернут эти деньги, а вернуть они их могут, только обеспечив контроль американскими компаниями над нефтяными и другими месторождениями, США, конечно же, не уйдут. И в этом я с Роухани и Эрдоганом согласен. Поэтому все заявления американской стороны, конечно, имеют приятный репутационный окрас для Трампа как президента-миротворца, но, тем не менее, реальные процессы будут продолжаться, и американцы будут вносить свои усилия в процесс эскалации, поскольку своих политических и экономических целей в Сирии они не достигли».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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