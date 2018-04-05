Новая операция ВСУ в Донбассе: стоп-сигнал из США может прийти с опозданием

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Так называемая антитеррористическая операция (АТО) на территории Донбасса закончится в мае 2018 года, и будет начата «операция объединенных сил», заявил президент Украины Петр Порошенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом — парламент поддержал мой законопроект о реинтеграции Донбасса. Мы вводим абсолютно новые, более эффективные меры по применению Вооруженных сил, с расширением наших оборонных возможностей, и делаем это, потому что мы видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства», — заявил Порошенко.

«Порох надо держать сухим, и режим АТО, когда это все координировалось через руководство Службы безопасности Украины, сейчас будет переведен к руководству Вооруженных сил», — добавил украинский лидер.

Перегруппировка ВСУ

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал ФАН заявление Порошенко.

«Не удивлюсь, если он завершит АТО 9 мая и объявит это завершение «победой». Ведь хватало же ему кощунства называть эту операцию «Великой отечественной войной»... Вообще-то, когда он говорит о «более эффективном применении армии», он фактически говорит об истинной цели закона, которым АТО преобразовывается в новую операцию. Теперь армию можно будет задействовать против населения как бы на «законных» основаниях. Но тем самым и признается, что до сих пор Украина нарушала собственный же закон, запрещающий применять армию в таких условиях. И задним числом узаконить те военные преступления, которые совершили «герои АТО», уже не получится», — пояснил Владимир Корнилов.

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН отметил, что режим Порошенко проводит перегруппировку ВСУ в Донбассе в соответствии с принятым законом о «реинтеграции».

«Также, как следует из слов украинского президента и сегодняшних сообщений СБУ о раскрытии «заговора ГРУ в Киеве», Украина искусственно нагнетает напряженность вокруг Донбасса, чтобы в мае при любом удобном случае иметь возможность для перехода ВСУ в наступление. Подобное искусственное нагнетание напряженности для создания casus belli («случай для войны», — Прим. ФАН) мы видели в действиях Киева уже не раз, но в прошлом стоп-сигнал Киеву на возобновление крупномасштабного наступления приходил из Вашингтона. В нынешней обстановке хаоса и разброда в администрации Трампа подобный сигнал может и не поступить вовсе, либо поступить с запозданием», — рассказал Максим Жаров.

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что переводя «АТО» в статус «Операции объединенных сил», Порошенко преследует для себя сразу несколько целей. Во-первых, «АТО» явно не вписывается в формат скандального закона о «реинтеграции» Донбасса, который расширяет возможности вооруженных сил, снимает с них юридическую и уголовную ответственность за ряд преступлений против гражданского населения. Ранее руководство осуществлялось СБУ, теперь же создается Объединенный оперативный штаб ВСУ, которому и будут подчиняться все силовые структуры, участвующие в вооруженном конфликте. Собственно, это и не особо скрывается со стороны Украины.

«Во-вторых, нужно отметить, что во главе «Операции объединенных сил» становится человек, который готов без колебания пойти на самые кровавые столкновения. Именно Сергей Наев, командуя оперативным участком в районе Донецкой агломерации, до последнего посылал на убой своих солдат во время операции по освобождению Донецкого аэропорта. В 2015 году в течение нескольких недель, когда судьба аэропорта была уже решена, Украина до последнего посылала на верную смерть в этот район военнослужащих. Это делалось только ради успокоительных сюжетов для телеканалов, которые врали населению, раздувая миф о бессмертных «киборгах». Количество погибших до сих пор точно не установлено. Поэтому, конечно, такой человек, проверенный в тяжелых ситуациях, безусловно, нужен Порошенко. Президент Украины же в последнее время чувствует себя не очень уверенно», — добавил Артем Журко.

В-третьих, отметил эксперт, не стоит забывать, что уже через год выборы. У Порошенко, теряющего рейтинг, сейчас есть все юридические рычаги для влияния на их исход, вплоть до введения военного положения. И, конечно же, надежные люди среди военных ему не помешают. Очевидно, что именно военная тематика для Порошенко станет главной в предвыборной программе и лишние волнения в армии ему не нужны.

«Наконец, сам Порошенко планирует увязать новую операцию с вводом миротворцев. В какой форме он ее себе это представляет, пока непонятно, но ничего существенно нового ожидать Донбассу от этих инициатив не стоит. Разве что усиления конфликта. Не впервые», — заключил Артем Журко.

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