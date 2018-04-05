Владельцы и арендаторы просят не сносит несгоревшую часть «Зимней вишни»

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Кемерово, 5 апреля. Арендаторы торговых точек в печально известной «Зимней вишне» просят власти Кемерово не сносить оставшуюся часть здания. По их словам, огонь сильно задел верхние этажи, но почти не затронул нижние, которые остаются в хорошем состоянии.

«Мы были в здании, и видели, что пострадали от огня только верхние этажи, но остальная часть здания не в аварийном состоянии», — цитирует агентство «Интерфакс» одного из участников инициативной группы Евгения Белоуса.

Когда предприниматели начали закупать места для торговых точек, в «Зимней вишне» еще не было развлекательного центра с залами, добавил он.

Многие бизнесмены брали кредиты и вкладывали свои сбережения, накопленные многие годы.

«Они (власти — прим. ред. ФАН) хотят сравнять все с землей, а нам никаких компенсаций не будет, при этом мы будем должны делать снос за свой счет», — подчеркнул Белоус.

Все арендаторы готовы вложиться в реконструкцию здания, они выделят деньги на создание парка в память погибших возле ТЦ.

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