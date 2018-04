Zero Hedge: Путин выигрывает у США в войне на истощение

В закладки

Новость о том, что президент США Дональд Трамп предложил провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, вызвала удивление и ажиотаж во всем мире.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Тома Луонго (Tom Luongo) «Путин выигрывает у США в войне на истощение?» (Is Putin Winning The War Of Attrition With The U.S.?), опубликованной 4 апреля на портале Zero Hedge.

Если эта встреча действительно произойдет, она будет представлять собой самый большой сдвиг в отношениях между США и Россией с момента выборов Трампа. Оппозиционные силы, хоть и критикуют желание Трампа наладить отношения с лидером «страны-агрессора» (как называют РФ на Западе — прим.), все же понимают, что Россия — влиятельный игрок на международной арене, а США, как бы им ни хотелось этого не признавать, — уязвимы.

Уязвимы мы не в плане оружия, конечно. США имеют достаточное количество ядерных боеголовок, чтобы уничтожить Россию несколько раз, как и Россия способна не раз стереть США с лица земли.

Нет, мы уязвимы, потому что наша реальная власть исходит из нашего господства на мировых рынках капитала, подкрепленного подавлением политической воли любой страны, не согласной с повесткой Вашингтона, в том числе военными методами.

Настоящая мощь, реальная сила

Для рынка нефти настал, возможно, переломный момент. Китай наконец запустил на Шанхайской бирже торги нефтяными фьючерсами в юанях (так называемых «петроюанях»), конвертируемых в золото. На разработку, доработку и запуск этого контракта Китаю потребовалось почти 25 лет. Это, несомненно, можно назвать мощным оружием Китая, которое хоть и не затмевает гиперзвуковые ракеты Путина, но со временем это оружие будет расти в силе и своей разрушительной способности.

Китай является крупнейшим импортером нефти в мире. Когда вы являетесь основным покупателем, вы решаете, в какой валюте вы будете платить. Вы также в значительной степени являетесь ценообразователем.

В 1970-х годах, когда США были сильно зависимы от импортной нефти, мы также были ценообразователями. Это стало основой для укрепления нефтедоллара. Саудовская Аравия получила покровительство США и помощь в сокрытии своих преступлений против человечности, а США получили возможность экспортировать доллары по всему миру и укреплять доверие к нашим рынкам государственных облигаций. Сегодня Китай, можно сказать, находится в том же положении, в котором раньше находились США, и с каждым днем петроюань будет становиться все сильнее. В какой-то момент Китай скажет саудитам, что больше не хочет субсидировать доллар США, и начнет предлагать в оплату лишь юань.

И угадайте, что будет дальше? Саудовцы будут играть по правилам Пекина. И США тоже будут.

Ведь если они откажутся, Китай просто будет покупать больше нефти у России, которая только рада принимать юани в оплату за товар. Саудовская Аравия увидит, что их власть подорвана. Доллар рухнет.

Игра в ожидание, война на истощение

Это и подводит меня к Путину и его политике выжидания, его почти бесконечному терпению. Легко иметь терпение в игре противником, когда вы знаете, что у вашего оппонента, на самом деле, нет никакой стратегии. Он ничего не может сделать, кроме как начать войну.

Русские прекрасно понимают сегодняшнюю ситуацию и видят в Китае партнера с огромными капитальными резервами для инвестиций в Россию. Москва только выигрывает от развития двусторонних отношений. Россия получает диверсификацию своих резервов и сглаживает негативный эффект от обменного курса между рублем и долларом США.

Нефтедоллар является ахиллесовой пятой США. Наша зависимость от нефтедоллара является нашей главной уязвимостью. Теперь, когда Китай намерен заменить нефтедоллар петроюанем, России остается лишь дождаться, когда это произойдет.

Это и был план Путина. Просто выиграть гибридную войну на истощение с США и Европой. Трамп, я думаю, понимает это, хотя он никогда не признавал это публично.

Сам факт того, что президент США готов встретиться с Путиным сейчас, в период повышенной напряженности в отношениях между Россией и Западом, означает, что Трамп осознает, что пришло время действовать, пока не поздно. Трамп сделал это предложение, несмотря на яростные протесты политической элиты США и даже своих сторонников в Белом доме (многих из которых он недавно уволил).

Поэтому, хотя я и не верю, что петроюань изменит наш мир сегодня, все же, это еще один серьезный шаг к изменению мирового порядка и увеличению влияния Китая.

