Они весь мир погубят: Жириновский предложил ограничить свободу СМИ

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Москва, 5 апреля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить свободу СМИ, заявив, что они «погубят весь мир». С инициативой политик выступил на заседании Госсовета РФ по развитию конкуренции.

«Если полностью снять ограничения с прессы, они погубят любую страну, они весь мир погубят, даже Трамп уже возмущен, мир весь возмущен, пишут, что хотят. Кругом фальшивая информация идет, она оглушает людей», — заявил лидер ЛДПР.

Он призвал ограничить свободу прессы. «Свободная пресса, если будет действовать без ограничений, такое нам устроит», — цитирует Жириновского «Свободная пресса».

Кроме того, парламентарий выступил против частного сектора, который «идет только в сторону собственного обогащения», и крупного бизнеса, вывозящего средства за границу. По его мнению, России необходима новая модель демократии и экономики, а санкции выгодны нашей стране, как и блокировка счетов, которая препятствует вывозу капиталов за границу.

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