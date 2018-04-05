«Он говорит только глупости»: экс-мэр Лондона разоблачил ложь Джонсона по делу Скрипаля

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Лондон, 5 апреля. Глава МИД Британии Борис Джонсон привык делать заявления, исходя из того, что ему больше выгодно в конкретной ситуации. Такое мнение выразил бывший мэр Лондона Кен Ливингстон, комментируя многочисленные высказывания министра «по делу Скрипаля».

Бывший мэр Лондона Кен Ливингстон порекомендовал не обращать внимания на заявления главы МИД Великобритании Бориса Джонсона относительно расследования по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Ситуация довольна абсурдная: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила ответственность за отравление Скрипалей на Россию еще до того, как следствие сообщило первые подробности дела. К тому же, окончательных выводов еще нет. И я нисколько не удивлюсь, если будет решено их скрывать от общественности», — сказал он в интервью RT.

Он напомнил, что в Британии действует принцип презумпции невиновности. Однако Тереза Мэй после обвинения России объявила о высылке российских дипломатов, что было подхвачено другими западными странами. Кен Левингстон подчеркнул, что политика Лондона сводится к «бесконечному повторению ложных и клеветнеческих заявлений»

«Борис Джонсон был дважды моим конкурентом на выборах мэра Лондона. Он говорит то, что ему выгодней сказать в сложившихся обстоятельствах. Такого абсолютного отсутствия связи с реальностью я не наблюдал больше ни у кого из политиков. Джонсон даже не смотрит материалы брифингов и предпочитает говорит то, что, по его мнению, лучше всего. Поэтому рекомендую не обращать внимание на заявления главы британской дипломатии, ведь он говорит только глупости», — резюмировал экс-мэр.

Напомним, что Борис Джонсон заявил на ТВ, что лично общался с представителем химической лаборатории «Портон-Даун», и в ведомстве ему якобы подтвердили, что к отравлению Скрипаля причастна Россия. Однако 3 апреля глава британской химлаборатории объявил о невозможности доказать вину России. В связи с этим ряд британских политиков считают, что Джонсон должен уйти в отставку из-за откровенной лжи.

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