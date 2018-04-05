Юлия Скрипаль назвала «сбивающим с толку» инцидент в Солсбери

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Лондон, 5 апреля. Очнувшаяся после отравления в британском Солсбери Юрия Скрипаль выступила с заявлением, которое от ее имени распространил Скотленд-Ярд.

«Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что мои силы растут с каждым днем», — заявила пострадавшая.

Она поблагодарила всех за интерес к произошедшему и ее здоровью. Отравление ее и отца — бывшего офицера ГРУ — Скрипаль назвала инцидентом, «сбивающим с толку».

«Я надеюсь, что вы будете уважать мою личную жизнь и жизнь моей семьи во время моего выздоровления», — констатировала она.

Напомним, Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Скрипалей, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров задал неудобные вопросы проводящей расследование по «делу Скрипаля» лаборатории в Портон-Дауне.

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