Продажи первого в мире смартфона для майнинга начнутся осенью

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Москва, 5 апреля. Компания Sirin Labs анонсировала первый в мире смартфон, всецело ориентированный на майнеров. Устройство работает на технологии блокчейн и, по мнению разработчиков, может стать надежным кошельком для операций с токенами.

С помощью смартфона можно будет совершать покупки в виртуальных валютах, добывать токены и делиться мобильным данными с другими пользователями. Система Sirin OS c открытым кодом повысит безопасность устройства и обеспечит сохранение данных. Дополнительную безопасность обеспечат сканеры сетчатки глаза и отпечатка пальца, которые не позволят чужому человеку получить доступ к устройству, сообщает «Политнавигатор».

Ожидается, что новинка появится в продаже уже в октябре этого года. До конца года Sirin Labs планирует выпустить до 100 тыс. смартфонов. Примечательно, что компания уже получила 25 тыс. предзаказов.

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