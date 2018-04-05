Путин предложил усилить роль и значение заключений ФАС

В закладки

Москва, 5 апреля. Превращать Федеральную антимонопольную службу в правоохранительную структуру преждевременно, но роль и значение заключений ФАС можно усилить, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

На Госсовете по развитию конкуренции глава государства обратил внимание, что сегодня заключения ФАС и так должны быть истребованы правоохранительными и следственными органами, поэтому в превращении службы в еще одну правоохранительную структуру нет необходимости.

«Мы можем усилить роль и значение заключений ФАС при предварительном следствии, при судебном разбирательстве, это совершенно точно», — добавил президент.

Однако Путин подчеркнул, что и в этом случае окончательная оценка должна даваться судом.

Ранее на Государственном совете президент РФ Владимир Путин объяснил, что России необходимо для совершения экономического прорыва.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.