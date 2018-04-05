В ФСБ назвали число переместившихся из Сирии в Афганистан боевиков

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Москва, 5 апреля. Около 8 тысяч боевиков из Сирийской Арабской Республики переместились на север Афганистана. Об этом в четверг заявил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности России Сергей Смирнов, возглавляющий российскую делегацию на заседании Совета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

Он подчеркнул, что Таджикистан сообщил об угрозе, которая исходит со стороны Афганистана, передает ТАСС.

«Мы приняли к сведению информацию таджикской стороны о той угрозе, исходящей с территории Афганистана для стран ШОС, которые граничат с Афганистаном непосредственно или опосредованно», — сообщил Смирнов.

По его данным, на территории Афганистана находятся около 8 тысяч боевиков, бежавших из Сирии.

Заместитель председателя ФСБ также добавил, что отличная работа российских ВКС в Сирии привела к тому, что перемещение боевиков, в том числе «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России), идет через иранскую и турецкую границы в Афганистан.

«Это видят компетентные органы практически всех наших государств», — резюмировал первый заместитель главы ФСБ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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