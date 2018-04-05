Ляшко пообещал, что ВСУ «освободят» Приднестровье и Абхазию

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Киев, 5 апреля. После завершения «освободительных» операций в Донбассе и Крыму ВСУ возьмутся за Приднестровье и Абхазию. Об этом заявил на заседании Верховной рады Украины лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко.

«После освобождения Украины мы должны приложить усилия к освобождению Приднестровья и грузинских оккупированных территорий и прекращению всех военных конфликтов…» — цитируют Ляшко украинские СМИ.

По его словам, «украинцы защищают всю Европу» и нуждаются в международном фронте поддержки.

Напомним, ранее генерал ВСУ Евгений Марчук вернул на землю украинских патриотов, мечтающих дойти до Ростова, напомнив им, что и с тем, чтобы добраться до Донецка, у украинской армии большие проблемы. Пользователи социальных сетей поддержали скептически настроенного генерала, предположив, что единственное, что могут сделать ВСУ в Ростове, — это сдаться.

Как отмечает «Телеканал 360», президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что ВСУ развивают свои возможности. По его словам, антитеррористическая операция украинской армии в Донбассе завершится в мае.

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