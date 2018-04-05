Суд арестовал деньги обвиняемых в хищении братьев Магомедовых

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Москва, 5 апреля. Тверской суд Москвы арестовал деньги совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые были изъяты в ходе обысков, сообщает пресс-служба суда. Не уточняется, о какой сумме идет речь.

Ранее сообщалось, что Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали 31 марта 2018 года по подозрению в растрате, мошенничестве и создании преступной группировки. По данным следователей, они похитили больше двух миллиардов рублей. Семь уголовных дел в отношении Магомедовых объединены в одно производство.

Напомним, что ФСБ полгода прослушивала телефоны Магомедовых.

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