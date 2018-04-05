Мощный взрыв произошел на автозаправке в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 апреля. Мощный взрыв произошел в Петербурге. Как стало известно Федеральному агентству новостей, взорвалась одна из колонок на автозаправочной станции «Линос», расположенной на углу Индустриального и Ириновского проспектов в Красногвардейском районе Петербурга.

По последним данным, в результате взрыва горючего не возникло пожара — произошел мощный хлопок, который повредил крышу автозаправки. Погибших и пострадавших в результате взрыва также не было.

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