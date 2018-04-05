Путин вручит в Кремле премии молодым деятелям культуры и искусства

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Москва, 5 апреля. В пятницу в Кремле состоится вручение премий молодым деятелям культуры и искусства. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, премии будет лично вручать президент России Владимир Путин.

Согласно приведенным данным, за 2017 год лауреатами президентских премий стали шесть человек.

Премии для молодых деятелей культуры присуждены солисту Большого театра Денису Родькину (за вклад в сохранение, приумножение и популяризацию достижений отечественного хореографического искусства), начальнику отдела музейной деятельности музея-заповедника «Дивногорье» Софье Кондратьевой (за создание и реализацию инновационных музейных проектов), мультипликатору Дине Великовской (за вклад в развитие отечественного анимационного искусства).

Лауреатами премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали директор Нижегородской школы-интерната для глухих детей Владимир Чикишев (за реализацию программы единого образовательного пространства «Школа — Театр — Дом» и создание театра «Пиано»), композитор Алексей Рыбников (за вклад в развитие отечественного музыкального искусства), художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер (за просветительскую деятельность).

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