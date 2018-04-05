Ученые выяснили, зачем неандертальцам были нужны большие носы

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Лондон, 5 апреля. Международная команда исследователей уверена, что именно строение крупного и широкого носа древних неандертальцев позволило им лучше, чем современные люди, переносить холода и таким образом задолго до остальных видов человека распространиться за пределы Африки.

Неандертальцы появились в Европе почти четверть миллиона лет назад и с тех пор пережили несколько ледниковых периодов и последующих периодов потепления. В результате они адаптировались к условиям холода, выработав особые анатомические особенности, в том числе нос, который согревал и увлажнял вдыхаемый воздух в сухом, холодном климате, отмечает «ФедералПресс»

Команда исследователей из США, Великобритании, Германии и Австралии создала компьютерную модель черепа неандертальца и соверменного человека для того, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о том, что большой нос позволял неандертальцу лучше согреваться. Результаты показали, что объем носовой полости неандертальцев был на треть больше, чем у современного человека — неандерталец не только лучше согревал вдыхаемый воздух, но вдыхать мог примерно вдвое больший объем, отмечает «Политэксперт», что помогало им в ходе тяжелой физической деятельности.

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