Посольство РФ в Лондоне высмеяло Times за статью об обнаружении места производства «Новичка»

В закладки

Лондон, 5 апреля. Посольство России в Лондоне высмеяло статью британской Times об обнаружении в России «секретной лаборатории», где якобы произвели вещество «Новичок», которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Внимание российских дипломатов привлекло то, что анонимные источники издания в силовых структурах и правительстве не предоставили никаких доказательств производства вещества в России. Кроме того, собеседники газеты подчеркивают, что они не уверены полностью.

Один из них уточнил, что о местоположении можно говорить лишь «с высокой долей уверенности».

«И на этот раз мы настолько уверены, что даже не пообещаем предоставить каких-либо доказательств!» — посмеялись в посольстве.

“And this time we are so sure that we won’t even promise to produce any proof!” pic.twitter.com/g8HpfCMpdV — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 5, 2018





Читайте ФАН в Яндекс.Новости.