В ДНР жестко ответили Гройсману, каким бы был Донбасс под контролем Киева

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Донецк, 5 апреля. Республики Донбасса оказались бы в таком же экономическом и культурном упадке, как и вся Украина сегодня, если бы остались под контролем Киева, заявил в четверг депутат Народного совета Донецкой народной республики Валерий Скороходов.

Так Скороходов жестко ответил на слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что под контролем Киева Луганск, Донецк и Крым якобы могли бы процветать.

«О каком процветании говорит Гройсман, если Украина находится в ужасающем экономическом и культурном упадке?» — сказал депутат ДНР, напомнив, что украинцы, проживающие в регионах, «воют» от нищеты, правового беспредела и тотальной коррупции и при возможности покидают страну.

Скороходов подчеркнул, что в том случае, если бы ДНР и ЛНР остались под контролем Киева, жителям республик пришлось бы отказаться от своей культуры и истории и разорвать родственные связи, передает РИА Новости.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за возвращение полуострова в РФ.

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