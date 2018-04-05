«Уничтожат одним залпом»: на Украине признали бесполезность «москитного флота» перед ЧФ РФ

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Киев, 5 апреля. Весь украинский «москитный флот», который сегодня создается на подконтрольном президенту Петру Порошенко предприятии, может быть уничтожен одним залпом. Такое мнение выразил украинский военный эксперт Олег Жданов.

Современные боевые корабли способны поразить до 15 целей одним залпом, поэтому «москитный флот» Украины, состоящий из небольших артиллерийских катеров – это утопия, они бесполезны, считает Жданов.

«Москитный флот» я не беру вообще всерьез, потому как это утопическая идея. Если мы морская держава, то, действительно, надо думать о составе флота и начинать его строить, а не рассказывать сказки про «москитный флот». Это примерно как сомалийские пираты на веслах атакуют большие корабли», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что современные многоцелевые корабли могут поразить до 15 и вести до 30 целей, поэтому украинский «москитный флот» не представляет никакой угрозы. Жданов призвал строить военные суда, способные противостоять Черноморскому флоту РФ. Ранее на Украине заявили о подготовке «москитного флота» к атаке ЧФ России.

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