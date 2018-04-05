Опубликована запись звонка солистки The Cranberries перед загадочной смертью

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Дублин, 5 апреля. В Сети опубликована запись телефонного разговора вокалистки ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риорданн, который произошел за пару часов до ее загадочной смерти.

Разговор О'Риорданн с ее другом Дэном Уэйтом был записан на автоответчик. Беседа произошла 15 января: за пару часов до смерти вокалистки The Cranberries.

Отмечается, что певица была в хорошем настроении. Она рассказала другу о планах записать новую версию хита Zombie вместе с группой Bad Wolves. По ее словам, кавер этой песни в исполнении Bad Wolves звучит невероятно. Запись публикует «Пятый канал».

Спустя несколько часов тело О'Риорданн было обнаружено в номере отеля. Правоохранительные органы по-прежнему называют ее смерть «необъяснимой», но «не подозрительной». Отмечается, что на месте трагедии не было обнаружено следов насильственной смерти. Вестминстерский суд в Лондоне отложил обнародование информации и гибели певицы.

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