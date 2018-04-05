«Украина не сможет остановить Россию»: Кравчук развеял иллюзии киевских политиков

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Киев, 5 апреля. Киев не может самостоятельно противостоять России, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, развеяв иллюзии киевских политиков. По его словам, Украина на сегодняшний день полностью зависима от поддержки западных политиков. При этом политик добавил, что страна продолжит укреплять свои позиции.

«Прежде всего, укреплять свою силу: экономику, оборонительные возможности. Но остановить Путина самостоятельно Украина не сможет», — отметил он.

Впрочем, Кравчук признал, что в Европе сейчас нет единого мнения относительно России, поскольку далеко не все европейские страны готовы идти на разрыв с Москвой из-за Украины, передает «Ньюинформ».

Напомним, что в пятницу замминистра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Гримчак сделал неожиданное заявление о том, что Москва «воюет» с Киевом уже 300 лет. Он выразил уверенность, что это противостояние продолжится даже после того, как будет решен вопрос с Донбассом.

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