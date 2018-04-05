Названа возможная причина крушения Ми-2 в Ставропольском крае

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Москва, 5 апреля. Причиной крушения вертолета Ми-2 в Шпаковском районе Ставропольского края мог стать отказ двигателя, считает пилот воздушного судна.

О возможной причине произошедшего спасшийся летчик сообщил сотрудникам МЧС. Сам пилот, как уточнили в ведомстве, в настоящее время госпитализирован, находится в больнице.

Напомним, как ранее сообщало ФАН, вертолет сельхозавиации Ми-2 в четверг днем упал возле полевого стана в Ставропольском крае. После падения воздушное судно загорелось, однако местные жители успели вытащить летчика.

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