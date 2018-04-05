Хорошая практика: Путин посоветовал регионам присмотреться к «платформе поставщика»

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Москва, 5 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин посоветовал главам российских регионов, присутствующим на заседании государственного совета в Кремле, присмотреться к «платформе поставщика», созданной властями Москвы.

В рамках государственного совета по развитию конкуренции столичный мэр Сергей Собянин рассказал о системе «портал поставщика», отметив, что это «мощный электронный магазин на всю страну».

Градоначальник Москвы добавил, что для регионов процедура простая, им необходимо «только написать заявление и зайти на этот портал вместе со своими поставщиками».

«Мне кажется, что это было бы большим хорошим делом, если бы наши коллеги присоединились», — сообщил Собянин.

Глава российского государства выслушал Собянина и посоветовал руководителям регионов присмотреться к данному проекту.

«Рекомендую прислушаться. Это действительно хорошая практика», — подчеркнул Путин.

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