Позиция Британии по «делу Скрипаля» ничем не подкреплена — посол России

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Лондон, 5 апреля. Позиция России по событиям вокруг «дела Скрипаля», в отличие от заявлений Британии, подтверждена документами. Об этом заявил российский посол в Лондоне Александр Яковенко.

«Мои заявления подтверждены официальными документами, и я удивляюсь, почему британская позиция ничем не подкреплена в данном случае», — сказал Яковенко на пресс-конференции в Лондоне.

Накануне в Гааге состоялось заседания исполкома ОЗХО. Россия представила совместный с Ираном и Китаем проект решения, который предусматривает российско-британское расследование инцидента в Солсбери. Однако западные страны заблокировали его принятия. Российское предложение поддержали только 14 стран.

В Москве неоднократно говорили о желании помочь Британии в расследовании отравления Скрипаля и его дочери. Однако Лондон под различными предлогами отказывается от передачи материалов дела.

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