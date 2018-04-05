Жириновский призвал национализировать все торговые центры в России

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Москва, 5 апреля. Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский считает, что в России необходимо национализировать все торговые центры. Соответствующее заявление он сделал на заседании Государственного совета РФ.

Политик привел в пример проживающего в Австралии владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», а также других российских бизнесменов за рубежом. По словам Жириновского, «из-за границы они управляют нашим частным сектором».

«Он (владелец «Зимней вишни» — ред.) себя в этом плане не оправдал, потому что винят во всем частный сектор, — сказал лидер ЛДПР. — Правильно, он хорошо работает, легче, гибче, но деньги он вкладывает в свою экономику. Наш частный сектор все отправляет за рубеж».

Напомним, ранее Жириновский прокомментировал отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. По его словам, ротация губернаторского корпуса должна идти более естественно.

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта. При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, большинство из которых — дети.

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