Стремление США пересмотреть международные договоры подрывает усилия дипломатии — Лавров

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Москва, 5 апреля. Стремление США пересмотреть международные договоренности, большинство из которых были одобрены Совбезом ООН, обесценивает усилия дипломатии. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи со своим коллегой из КНР Ван И.

«Мы имеем дело с администрацией США, которая ревизует практически все ключевые договоренности последнего времени, которые были достигнуты международным сообществом. Это существенно подрывает, обесценивает роль дипломатии в современном мире», — отметил он.

Ранее Лавров обратил внимание на подрывающую роль США в системе региональной и глобальной безопасности. В качестве примера он привел ситуацию в Афганистане, которая только ухудшилась за 15 лет военного присутствия США в стране. По его словам, в настоящее время Соединенные Штаты пытаются закрепиться в Средней Азии, что ставит под угрозу безопасность этого региона.

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