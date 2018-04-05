Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов продать Дзюбу

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Санкт-Петербург, 5 апреля. По информации Федерального агентства новостей, «Зенит» будет готов продать нападающего Артема Дзюбу, находящегося в настоящий момент в аренде в тульском «Арсенале», если за него будет выплачена установленная клубом сумма.

Сообщается, что по вопросу продажи нападающего не принято никакого решения, поскольку многое будет зависеть от позиции главного тренера сине-бело-голубых, который в межсезонье может смениться.

При этом отмечается, что минимальная сумма, за которую клуб будет готов отпустить Дзюбу при согласии главного тренера составляет 8 млн евро.

Напомним, Дзюба перешел в «Зенит» летом 2015 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. За это время он провел 102 матча в футболке петербургского клуба, забил 39 голов и отдал 21 передачу.

Зимой футболист был переведен в дубль сине-бело-голубых по решению главного тренера команды Роберто Манчини, после чего отправился в аренду в «Арсенал».

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