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Госдума одобрила введение новой меры пресечения в России
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    Госдума одобрила введение новой меры пресечения в России

    15:51  5 Апреля 2018
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    Госдума одобрила введение новой меры пресечения в России

    Москва, 5 апреля. Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые предполагают введение в России новой меры пресечения — запрета на определенные действия.

    Как следует из данных на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности, подозреваемому могут запретить выходить из дома в определенные часы, общаться с определенными людьми, пользоваться Интернетом или садиться за руль. Кроме того, под запрет может попасть и посещение мероприятий.

    О том, какие именно места нельзя будет посещать подозреваемому, а также с какими людьми общаться, будет указано в постановлении суда. Там же будет содержаться информация о том, по какому адресу обвиняемый или подозреваемый должен находиться.

    Уточняется, что новая мера пресечения может использоваться не только отдельно, но и как дополнение к другим видам наказания — домашнему аресту или залогу. В случае, если обвиняемый или подозреваемый откажется соблюдать правила или не позволит контролировать выполнение им условий запрета, меру пресечения смогут заменить на более строгую. За соблюдением запретов будет следить Федеральная служба исполнения наказаний с помощью электронных браслетов и других средств контроля.

    Дополнительные меры пресечения объяснили необходимостью сократить репутационные потери, связанные с решениями ЕСПЧ по жалобам россиян, пояснили авторы инициативы в пояснительной записке к документу.

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    Автор: Алексей Громов
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    #госдума #мера пресечения
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