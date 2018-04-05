Спилберг может превратить Индиану Джонса в женщину

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Лос-Анджелес, 5 апреля. Известный американский режиссер Стивен Спилберг заявил, что Индиана Джонс может стать женщиной в недалеком будущем.

В ответ на соответствующий вопрос журналиста кинематографист утвердительно кивнул.

«В таком случае просто пришлось бы назвать ее Джоан, и ничего страшного в этом нет», — приводит слова Спилберга газета «Известия».

Режиссер также добавил, что съемки пятой части франшизы о приключениях Индианы Джонса начнутся ровно через год. Это будет последний фильм с участием актера Харрисона Форда. Однако история знаменитого археолога продолжится, уверен Спилберг.

Ранее сообщалось, что новый фильм Спилберга вышел в лидеры российского проката.

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