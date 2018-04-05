Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Спилберг может превратить Индиану Джонса в женщину
Политика
Путина назначил нового посла России в Израиле
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спилберг может превратить Индиану Джонса в женщину

    15:44  5 Апреля 2018
    222

    Спилберг может превратить Индиану Джонса в женщину

    Лос-Анджелес, 5 апреля. Известный американский режиссер Стивен Спилберг заявил, что Индиана Джонс может стать женщиной в недалеком будущем.

    В ответ на соответствующий вопрос журналиста кинематографист утвердительно кивнул.

    «В таком случае просто пришлось бы назвать ее Джоан, и ничего страшного в этом нет», — приводит слова Спилберга газета «Известия».

    Режиссер также добавил, что съемки пятой части франшизы о приключениях Индианы Джонса начнутся ровно через год. Это будет последний фильм с участием актера Харрисона Форда. Однако история знаменитого археолога продолжится, уверен Спилберг.

    Ранее сообщалось, что новый фильм Спилберга вышел в лидеры российского проката. 

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кино #спилберг #индиана джонс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Отстреливать или стерилизовать: бродячие собаки убивают, зоозащитники и власти спорят

      14:38 5 Апреля 2018 979
      Читать
      13:47
      Сегодня

      В Совфеде отреагировали на призыв Рады к Западу заблокировать строительство «Северного потока — 2»
      13:28
      Сегодня

      Вертолет Ми-2 разбился в Ставропольском крае: одного летчика спасли
      12:25
      Сегодня

      Песков рассказал, как Россия будет защищать захваченных на Украине моряков
      11:18
      Сегодня

      Эксперт раскрыл суть претензий Европы к США по ядерной сделке с Ираном
      10:15
      Сегодня

      «Голословно обвинять не получится»: Москва требует расследовать отравление Скрипаля в рамках ОЗХО

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 1979

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      22888

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      2978

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      3274

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      2266
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

      Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

      14:51   5 Апреля 2018
      2927
      Украинским пенсионерам «зажали» 6 млрд гривен за ликвидацию последствий взрыва на АЭС

      Украинским пенсионерам «зажали» 6 млрд гривен за ликвидацию последствий взрыва на АЭС

      13:26   5 Апреля 2018
      1177
      Кремль отреагировал на блокировку ФАН в Facebook

      Кремль отреагировал на блокировку ФАН в Facebook

      12:19   5 Апреля 2018
      2569
      Вера Савченко: Мы с Надей изменим всю политическую систему Украины

      Вера Савченко: Мы с Надей изменим всю политическую систему Украины

      9:55   5 Апреля 2018
      5799