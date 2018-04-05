Соседи обнаглели: адмирал ВМФ РФ призвал обеспечить господство России в Азовском море

В закладки

Москва, 5 апреля. Россия должна обеспечить себе полное господство в Черном и Азовском морях, если «соседи обнаглели». Так прокомментировал ситуацию с задержанием украинскими пограничниками российского судна «Норд» бывший командующий Черноморским флотом Игорь Касатонов.

«Мы должны иметь господство и в Азовском море, и в Черном. Раз уж наши соседи так обнаглели, то и силы флота там должны быть соответствующие. Чтобы даже мысли у них что-либо захватить не было, чтобы они понимали, что подобные акции непозволительны…» — сказал Касатонов в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, в Азовском море должно появиться специальное соединение, которые бы гарантировало безопасность российских судов.

Напомним, в конце марта украинские пограничники задержали российский траулер «Норд» вместе с моряками на борту. Российская сторона потребовала немедленно отпустить членов экипажа. ФСБ Крыма в свою очередь возбудила уголовное дело по факту угона судна.

По словам военного обозревателя Александра Жилина, на «государственное пиратство» со стороны Киева нужно ответить максимально жестко.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.